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Дельвин Ндинга
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Конго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Локомотив
2
Урал
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Тосно
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:30
был в запасе
Локомотив
0
Тосно
2
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Рубин
1
Локомотив
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:30
Локомотив
1 : 0
Анжи
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:30
был в запасе
Локомотив
1
Анжи
0
был в запасе
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
3
был в запасе
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
был в запасе
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе