Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Даниэль Карвальо
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2009
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Спартак
2 : 3
ЦСКА
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Спартак
2
ЦСКА
3
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
14:00
ЦСКА
0 : 2
Рубин
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
ЦСКА
0
Рубин
2
был в запасе
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 67'
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 67'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Солярис
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
ЦСКА
1
Солярис
3
минуты: 1' - 70'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
ЦСКА
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
13:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
ЦСКА
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
минуты: 59' - 90'
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
13:00
ЦСКА
3 : 0
Динамо
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
13:00
был в запасе
ЦСКА
3
Динамо
0
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
15:15
ЦСКА
3 : 0
Крылья Советов
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
15:15
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:15
ЦСКА
2 : 1
Химки
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:00
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
15:00
был в запасе
Локомотив
2
ЦСКА
1
был в запасе
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
Солярис
2 : 0
ЦСКА
44'
44'
44'
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Кубань
1 : 0
ЦСКА
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
ЦСКА
2 : 1
Зенит
90'
90'
90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
Динамо
1 : 2
ЦСКА
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
минуты: 61' - 90'
Динамо
1
ЦСКА
2
минуты: 61' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
15:30
Амкар
0 : 0
ЦСКА
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 85'
Амкар
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 85'
23.03.2009
23 марта 2009
пн
19:00
ЦСКА
0 : 1
Томь
23.03.2009
23 марта 2009
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:30
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
49'
49'
49'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'