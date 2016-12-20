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Эмир Спахич
№4
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
россия. кубок
россия. премьер-лига
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Гамбург
2 : 1
Шальке-04
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
минуты: 90' - 90'
Гамбург
2
Шальке-04
1
минуты: 90' - 90'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
Майнц
3 : 1
Гамбург
43'
43'
43'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Аугсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Гамбург
1
Аугсбург
0
минуты: 89' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
Гамбург
2 : 5
Боруссия
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
2
Боруссия
5
минуты: 1' - 90'
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:30
Гамбург
0 : 3
Айнтрахт
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:30
минуты: 1' - 55'
Гамбург
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 55'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Боруссия
0 : 0
Гамбург
48'
48'
48'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
2
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
Гамбург
0 : 1
Бавария
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Фрайбург
1 : 0
Гамбург
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
Гамбург
0 : 4
РБ Лейпциг
13'
13'
13'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
Байер
3 : 1
Гамбург
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'