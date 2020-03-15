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Виктор Васин
№5
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1988 (31) год
Рост
192
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 33'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 33'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
31'
31'
31'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'