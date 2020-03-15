Виктор Васин
№5
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1988 (31) год
Рост
192
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 33'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 33'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
31'
31'
31'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'