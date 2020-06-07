Нигерия
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Нигерия
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Гернот Рор
Г. Рор
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Синоним оскорбления «идиот» – название клуба «Данди Юнайтед». Это популярный сленг в Нигерии
#Данди Юнайтед
11 марта, 20:54
Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье
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#Виктор Мозес
07 июня 2020, 06:00
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Куда пропал Чиди Одиа
#Чиди Одиа
18 мая 2020, 13:16
Все опять сходят с ума из-за формы Нигерии. Ее сделали, опираясь на традиционный наряд и уличный стиль
#Нигерия
07 февраля 2020, 13:15
Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
#Кубок Африки
03 июля 2019, 16:50
Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам
#Кубок Африки
01 июля 2019, 11:49
# новости спорта
Сборная Сьерра-Леоне отыгралась со счета 0:4 в матче с Нигерией
14 ноября 2020, 11:18