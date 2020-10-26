Ирландия
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Сайт
www.fai.ie/
Страна
Ирландия
Стадион
Авива-Стэдиум
Тренер
Стивен Кенни
С. Кенни
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Расписание
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Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40