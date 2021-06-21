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Кубок Америки
Венесуэла VS Эквадор
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Венесуэла - Эквадор: 21 июня 2021 смотреть онлайн
Идет первый тайм
Венесуэла
0:0
Венесуэла - Эквадор: 21 июня 2021 смотреть онлайн
Идет первый тайм
Эквадор
Кубок Америки, 3 тур
Кубок Америки,
3 тур
21 июня 2021, -:- МСК
21.06.2021, -:- МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Венесуэла
мин
9
Аристегита
Фернандо Аристегита
4
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
4
5
Морено
Хуниор Морено
4
14
Маго
Луис Маго
4
28
Adrian Martinez
Adrian Martinez
4
4
Sema Velázquez
Sema Velázquez
4
27
Кумана
Йохан Кумана
4
21
Гонсалес
Александер Гонсалес
4
13
Мартинес
Хосе Мартинес
4
23
Кассерес
Кристиан Кассерес
4
26
Кастильо
Эдсон Кастильо
4
Запасные
12
Гратероль
Хоэль Гратероль
-
24
Манцано
Бернальдо Манцано
-
11
Кордова
Серхио Кордова
-
20
Ronald HernÃ¡ndez
Ronald HernÃ¡ndez
-
25
Селис
Ричард Селис
-
8
Francisco La Mantía
Francisco La Mantía
-
22
Luis Enrique Romero Duran
Luis Enrique Romero Duran
-
15
Hurtado
Hurtado
-
Главный тренер
Жозе Пезейру
Эквадор
мин
9
Кампана
Леонардо Кампана
4
15
Мена
Анхель Мена
4
18
Пресиадо
Айртон Пресиадо
4
18
Пресиадо
Айртон Пресиадо
4
12
Ортис
Педро Ортис
4
7
Эступинан
Первис Эступинан
4
4
Арболеда
Роберт Арболеда
4
3
Хинкапе
Пьеро Хинкапе
4
17
Пресиадо
Анхело Пресиадо
4
20
Мендес
Себастьян Мендес
4
23
Кайседо
Мойзес Кайседо
4
Запасные
22
Домингес
Александер Домингес
-
22
Домингес
Александер Домингес
-
1
Галиндес
Эрнан Галиндес
-
8
Мартинес
Фидель Мартинес
-
16
Пинейда
Марио Пинейда
-
2
Торрес
Феликс Торрес
-
24
Леон
Фернандо Леон
-
6
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
19
Плата
Гонсало Плата
-
21
Франко
Алан Франко
-
10
Диас
Дамиан Диас
-
11
Эстрада
Микаэль Эстрада
-
26
Кайседо
Жорди Кайседо
-
Главный тренер
Густаво Альфаро
События
Начало матча
Новости
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
#
Новости матча
Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10
14 июня, 01:54
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23