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мин
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
90
14
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
4
Чансельор
Джон Чансельор
90
2
Феррарези
Науэль Феррарези
90
20
Эрнандес
Рональд Эрнандес
90
13
Мартинес
Хосе Мартинес
90
8
Ринкон
Томас Ринкон
90
18
Отеро
Ромуло Отеро
90
10
Сотельдо
Йеферсон Сотельдо
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
34'
67'
24'
90
11
Мачис
Дарвин Мачис
55'
90
Запасные
Главный тренер
Хосе Пекерман
мин
1
Лампе
Карлос Лампе
90
8
Бехарано
Диего Бехарано
90
21
Сагредо
Хосе Сагредо
90
2
Кинтерос
Хайро Кинтерос
90
17
Фернандес
Роберто Фернандес
90
6
Хустиниано
Леонель Хустиниано
90
14
Вильярроэль
Мойзес Вильярроэль
90
7
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
90
18
Рамальо
Родриго Рамальо
90
9
Морено
Марсело Морено
90
11
Миранда
Бруно Миранда
38'
90
Запасные
Главный тренер
Сезар Фариас
События
Матч окончен 4:1
Желтая карточка
80'
Замена
77'
72'
Замена
72'
Замена
71'
Замена
71'
70'
ГОЛ! 4:1
67'
66'
Замена
60'
Красная карточка
ГОЛ! 3:1
55'
Конец первого тайма (2:1)
45'
Желтая карточка
38'
ГОЛ! 2:1
ГОЛ! 2:0
34'
ГОЛ! 1:0
24'
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