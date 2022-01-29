Венесуэла - Боливия: 29 января 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Венесуэла
Рондон 24
Рондон 34
Мачис 55
Рондон 67
4:1

Венесуэла - Боливия: 29 января 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Боливия
Миранда 38
Отбор ЧМ. Южная Америка, 15 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
29 янв. 2022, 1:00 МСК
29.01.2022, 1:00 МСК
суббота
Гильермо Альсивар
Гильермо Альсивар
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Матч окончен 4:1
Желтая карточка
Кристиан Кассерес
80'
Замена
Джон Мурильо
Ромуло Отеро
77'
72'
Замена
Виктор Абрего
Марсело Морено
72'
Замена
Марк Энумба
Диего Бехарано
71'
Замена
Рамиро Вака
Мойзес Вильярроэль
Замена
Кристиан Кассерес
Йеферсон Сотельдо
71'
Замена
Джозеф Мартинес
Хосе Саломон Рондон
70'
ГОЛ! 4:1
Хосе Саломон Рондон
67'
66'
Замена
Эрвин Сааведра
Хуан Карлос Арсэ
60'
Красная карточка
Леонель Хустиниано
ГОЛ! 3:1
Дарвин Мачис
55'
Конец первого тайма (2:1)
45'
Желтая карточка
Хосе Сагредо
38'
ГОЛ! 2:1
Бруно Миранда
ГОЛ! 2:0
Хосе Саломон Рондон
34'
ГОЛ! 1:0
Хосе Саломон Рондон
24'
Начало матча

Прошлые матчи

29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4 : 1
Боливия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 1:00
Венесуэла
4
Боливия
1

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