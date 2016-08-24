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Кубок России
Тюмень VS Сибирь
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Тюмень - Сибирь: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Тюмень - Сибирь: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Вотинов 74
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
24 авг. 2016, 11:00 МСК
24.08.2016, 11:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Сибирь
мин
-
Вотинов
Максим Вотинов
74'
74'
90
События
Матч окончен 0:1
74'
ГОЛ! 0:1
Максим Вотинов
Прошлые матчи
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2
Тюмень
0
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Тюмень
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
13:00
Сибирь
0
Тюмень
2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1
Тюмень
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3
Сибирь
1
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
11:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
11:00
Тюмень
0
Сибирь
1
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1
Тюмень
4
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0
Сибирь
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1
Тюмень
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4
Сибирь
1
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