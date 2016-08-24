Тюмень - Сибирь: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1

Тюмень - Сибирь: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Вотинов 74
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
24 авг. 2016, 11:00 МСК
24.08.2016, 11:00 МСК
среда
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Составы

Сибирь
мин
-
Вотинов
Максим Вотинов
74'
74'
90

События

Матч окончен 0:1
74'
ГОЛ! 0:1
Максим Вотинов

Прошлые матчи

03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2
Тюмень
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Тюмень
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0
Тюмень
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1
Тюмень
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3
Сибирь
1
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0
Сибирь
1
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1
Тюмень
4
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0
Сибирь
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1
Тюмень
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4
Сибирь
1

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