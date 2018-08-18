Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Сердар Азмун
Лионель Месси
Эльдор Шомуродов
Криштиану Роналду
Карим Бензема
Диего Коста
Джейми Варди
Арда Туран
Александр Зинченко
Россия
Мальта
Швеция
Белоруссия
Китай
Нидерланды
Португалия
Сан-Марино
США
Норвегия
Болгария
Манчестер Сити
Локомотив
Лестер Сити
Зенит
Ливерпуль
Барселона
ЦСКА
Боруссия
Реал
Севилья
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Тюмень VS Сибирь
Поделиться:
Тюмень - Сибирь: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0
Тюмень - Сибирь: 18 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 7 тур
ФНЛ,
7 тур
Россия
18 авг. 2018, 15:00 МСК
18.08.2018, 15:00 МСК
суббота
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Тюмень
мин
10
Лаук
Максим Лаук
40
1
Обухов
Игорь Обухов
90
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
9
Парняков
Владимир Парняков
75
24
Теленков
Никита Теленков
90
8
Чудин
Иван Чудин
90
7
Козлов
Александр Козлов
90
14
Коронов
Игорь Коронов
46
45
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
1
Бучнев
Станислав Бучнев
-
15
Хайманов
Игорь Хайманов
-
18
Лешонок
Владимир Лешонок
44
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
-
21
Баев
Алексей Баев
-
23
Батяев
Георгий Батяев
-
17
Глухов
Егор Глухов
15
7
Матяш
Станислав Матяш
-
15
Карпов
Данил Карпов
50
Сибирь
мин
20
Полюткин
Антон Полюткин
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
19
Азаров
Владимир Азаров
90
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
90
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
90
2
Аравин
Алексей Аравин
90
91
Свежов
Виктор Свежов
90
8
Макаренко
Александр Макаренко
90
9
Житнев
Максим Житнев
90
90
Галыш
Виталий Галыш
22
23
Киреенко
Павел Киреенко
90
Запасные
36
Киселев
Максим Киселев
-
33
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
96
Копаев
Кирилл Копаев
-
28
Рыжков
Владислав Рыжков
77
21
Тумасян
Сергей Тумасян
-
17
Парфинович
Роман Парфинович
13
7
Коржунов
Артем Коржунов
0
События
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Артем Коржунов
Павел Киреенко
77'
Замена
Роман Парфинович
Владислав Рыжков
Замена
Егор Глухов
Владимир Парняков
75'
Замена
Владимир Лешонок
Игорь Коронов
46'
Замена
Данил Карпов
Максим Лаук
40'
22'
Замена
Владислав Рыжков
Виталий Галыш
Прошлые матчи
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2
Тюмень
0
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Тюмень
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
13:00
Сибирь
0
Тюмень
2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1
Тюмень
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3
Сибирь
1
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
11:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
11:00
Тюмень
0
Сибирь
1
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1
Тюмень
4
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0
Сибирь
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1
Тюмень
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4
Сибирь
1
Новости
Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05