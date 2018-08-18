Тюмень - Сибирь: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0

Тюмень - Сибирь: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 15:00 МСК
18.08.2018, 15:00 МСК
суббота
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
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Составы

Тюмень
мин
10
Лаук
Максим Лаук
40
1
Обухов
Игорь Обухов
90
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
20
Столяренко
Александр Столяренко
90
9
Парняков
Владимир Парняков
75
24
Теленков
Никита Теленков
90
8
Чудин
Иван Чудин
90
7
Козлов
Александр Козлов
90
14
Коронов
Игорь Коронов
46
45
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
1
Бучнев
Станислав Бучнев
-
15
Хайманов
Игорь Хайманов
-
18
Лешонок
Владимир Лешонок
44
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
-
21
Баев
Алексей Баев
-
23
Батяев
Георгий Батяев
-
17
Глухов
Егор Глухов
15
7
Матяш
Станислав Матяш
-
15
Карпов
Данил Карпов
50
Сибирь
мин
20
Полюткин
Антон Полюткин
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
19
Азаров
Владимир Азаров
90
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
90
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
90
2
Аравин
Алексей Аравин
90
91
Свежов
Виктор Свежов
90
8
Макаренко
Александр Макаренко
90
9
Житнев
Максим Житнев
90
90
Галыш
Виталий Галыш
22
23
Киреенко
Павел Киреенко
90
Запасные
36
Киселев
Максим Киселев
-
33
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
96
Копаев
Кирилл Копаев
-
28
Рыжков
Владислав Рыжков
77
21
Тумасян
Сергей Тумасян
-
17
Парфинович
Роман Парфинович
13
7
Коржунов
Артем Коржунов
0

События

Матч окончен 0:0
90'
Замена
Артем Коржунов
Павел Киреенко
77'
Замена
Роман Парфинович
Владислав Рыжков
Замена
Егор Глухов
Владимир Парняков
75'
Замена
Владимир Лешонок
Игорь Коронов
46'
Замена
Данил Карпов
Максим Лаук
40'
22'
Замена
Владислав Рыжков
Виталий Галыш

Прошлые матчи

03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2
Тюмень
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Тюмень
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0
Тюмень
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1
Тюмень
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3
Сибирь
1
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0
Сибирь
1
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1
Тюмень
4
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0
Сибирь
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1
Тюмень
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4
Сибирь
1

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