Тюмень - Сибирь: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0

Тюмень - Сибирь: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

Россия
30 сент. 2017, 15:00 МСК
30.09.2017, 15:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
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Матч окончен 0:0
Замена
Андрей Павленко
Данил Карпов
75'
72'
Замена
Владимир Азаров
Гуджа Рухаиа
63'
Замена
Руслан Магаль
Виталий Галыш
63'
Замена
Максим Житнев
Алексей Гладышев
Замена
Альберт Богатырев
Андреа Чуканов
46'
Конец первого тайма (0:0)
31'
Желтая карточка
Алексей Аравин
25'
Желтая карточка
Валерий Цховребов
Начало матча

Прошлые матчи

03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
03.03.2019 03 марта 2019 вс 13:00
Сибирь
2
Тюмень
0
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Тюмень
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 13:00
Сибирь
0
Тюмень
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0
Сибирь
0
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2 : 1
Сибирь
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
2
Сибирь
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1
Тюмень
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3
Сибирь
1
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 11:00
Тюмень
0
Сибирь
1
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 12:00
Сибирь
1
Тюмень
4
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015 20 июля 2015 пн 17:00
Тюмень
0
Сибирь
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1
Тюмень
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4
Сибирь
1

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