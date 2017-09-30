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|Главный тренер
|
Владимир Маминов
|Запасные
|
36
Киселев
Максим Киселев
-
|
55
Гладышев
Алексей Гладышев
27
|
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
-
|
10
Андреев
Максим Андреев
-
|
13
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
18
|
18
Дудолев
Артем Дудолев
-
|
90
Галыш
Виталий Галыш
27
|Главный тренер
|
Сергей Кирсанов
События
Матч окончен 0:0
Замена
75'
72'
Замена
63'
Замена
63'
Замена
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
31'
Желтая карточка
25'
Желтая карточка
Начало матча