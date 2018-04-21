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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:2
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Лаук 38
Теленков 83
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
21 апр. 2018, 13:00 МСК
21.04.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Теленков
Никита Теленков
83'
83'
90
-
Лаук
Максим Лаук
38'
38'
90
-
Бучнев
Станислав Бучнев
90