Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:2
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Лаук 38
Теленков 83
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
21 апр. 2018, 13:00 МСК
21.04.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Теленков
Никита Теленков
83'
83'
90
-
Лаук
Максим Лаук
38'
38'
90
-
Бучнев
Станислав Бучнев
90