Матч завершен
Тулуза
Тулуза
2:1
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
16 авг. 2008, 20:00 МСК
16.08.2008, 20:00 МСК
суббота
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы