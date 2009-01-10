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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гавр
Гавр
0:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Дидо 80
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
10 янв. 2009, 23:00 МСК
10.01.2009, 23:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Давидас
Оливье Давидас
82
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
87
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Жилле
Николя Жилле
0
Нестор
Лоик Нестор
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Алла
Хасан Алла
0
Норо
Стефан Норо
0
Боли
Янник Боли
Тулуза
мин
0
Бергуньо
Бриан Бергуньо
72
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Четто
Мауро Четто
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
68
0
Дидо
Этьен Дидо
80'
80'
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Браатен
Даниэль Браатен
90
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
0
Амель
Себастьян Амель
0
Эбондо
Альбен Эбондо
0
Сезар
Паулу Сезар
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
0
Сирье
Франсуа Сирье
0
Бонне
Александр Бонне
0
Пентекот
Ксавье Пентекот