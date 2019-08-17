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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Макенго 54
1:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
54'
54'
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
6
Сидибе
Калиду Сидибе
9
Саного
Яя Саного
10
Исека
Аарон Исека
25
Саид
Уэсли Саид
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
29
Жанно
Бенжамин Жанно
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
Запасные
4
Агер
Наиф Агер
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
23
Кейта
Жюль Кейта
8
Сумаре
Бриан Сумаре