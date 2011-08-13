Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Булут 71
Машаду 85
2:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
13 авг. 2011, 20:00 МСК
13.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
Абденнур
Аймен Абденнур
90
0
Дево
Энтони Дево
68
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Машаду
Паулу Машаду
85'
85'
90
0
Табану
Франк Табану
86
0
Регаттен
Адриен Регаттен
61
0
Булут
Умут Булут
71'
71'
90
Запасные
0
Видаль
Марк Видаль
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
0
Капу
Этьенн Капу
0
Чакин
Хендрик Чакин
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
0
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
Дижон
мин
0
Тиль
Грегори Тиль
90
0
Жуэрбер
Томас Жуэрбер
69
0
Рейне
Баптист Рейне
90
0
Жовиаль
Брайс Жовиаль
30
0
Малуда
Лесли Малуда
90
0
Зарур
Шахер Зарур
90
0
Алтама
Санаа Алтама
90
0
Варро
Седрик Варро
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Санкаре
Юнус Санкаре
90
0
Ботик
Эрик Ботик
90
Запасные
0
Чагуни
Баба Чагуни
0
Полье
Стивен Полье
0
Бамба
Абдулайе Бамба
0
Беренге
Флорен Беренге
0
Касерес
Рафаэль Касерес
0
Манданн
Кристоф Манданн
0
Курньо
Мехди Курньо