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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Браатен 36
Дидо 61
2:1
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Джа Джедже 64
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
21 авг. 2010, 20:00 МСК
21.08.2010, 20:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
0
Валверде
Матье Валверде
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Четто
Мауро Четто
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
0
Дево
Энтони Дево
84
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Дидо
Этьен Дидо
61'
61'
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Табану
Франк Табану
90
0
Браатен
Даниэль Браатен
36'
36'
90
Запасные
0
Видаль
Марк Видаль
0
Фофана
Мохамед Фофана
0
Регаттен
Адриен Регаттен
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
0
Сукуна
Амаду Сукуна
0
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
Арль-Авиньон
мин
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Эрбате
Эламине Эрбате
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
46
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
64'
64'
80
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
90
0
Керморган
Янн Керморган
51
Запасные
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
0
Соро
Бакари Соро
0
Элие
Ромен Элие
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Гилас
Камель Гилас
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Нажих
Чафик Нажих