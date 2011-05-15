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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Гилас 20
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
15 мая 2011, 18:00 МСК
15.05.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
29
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Кабелла
Реми Кабелла
84
0
Гилас
Камель Гилас
20'
20'
73
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Мерием
Камиль Мерием
0
Диавара
Каба Диавара
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Мансаре
Фоде Мансаре
27
0
Дево
Энтони Дево
71
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Машаду
Паулу Машаду
56
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Сантандер
Федерико Сантандер
90
Запасные
0
Табану
Франк Табану
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Пентекот
Ксавье Пентекот