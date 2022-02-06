Труа - Метц: 06 февраля 2022 смотреть онлайн

Труа
Труа
-:-

Труа - Метц: 06 февраля 2022 смотреть онлайн

Метц
Метц
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
6 февр. 2022, -:- МСК
6.02.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Труа
1
Метц
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Метц
0 : 1
Труа
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 21:00
Метц
0
Труа
1

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