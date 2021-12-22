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Лига 1
Труа VS Брест
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Труа - Брест: 22 декабря 2021 смотреть онлайн
Труа
Труа
-:-
Труа - Брест: 22 декабря 2021 смотреть онлайн
Брест
Брест
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
22 дек. 2021, -:- МСК
22.12.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Труа
мин
1
Желязны
Эрвин Желязны
23
Траоре
Шарль Траоре
24
Жиродо
Джимми Жиродо
22
Эрейе
Кристоф Эрейе
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
6
Азамум
Карим Азамум
27
Конфа
Алуа Конфа
29
Грандсир
Самуэль Грандсир
Запасные
4
Вискаррондо
Освальдо Вискаррондо
-
17
Обьянг
Жоанн Обьянг
-
14
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
-
28
Пеле
Брайан Пеле
-
26
Ньян
Адама Ньян
-
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
5
Шардонне
Брендан Шардонне
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
9
Онора
Франк Онора
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
20
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
3
Брассье
Лилиан Брассье
-
6
Лукас
Жеан Лукас
-
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
-
28
Мбок
Янга Мбок
-
14
Кардона
Ирвин Кардона
-
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Прошлые матчи
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Труа
2 : 1
Брест
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:00
Труа
2
Брест
1
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:00
Брест
2 : 1
Труа
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:00
Брест
2
Труа
1
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10