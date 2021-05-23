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Лига 1
Страсбур VS Лорьян
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Страсбур - Лорьян: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Страсбур
Страсбур
-:-
Страсбур - Лорьян: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Страсбур
мин
16
Кавашима
Эиджи Кавашима
23
Кароль
Лионель Кароль
19
Каси
Антони Каси
5
Коне
Ламин Коне
13
Митрович
Стефан Митрович
4
Жилберт
Фредерик Жилберт
6
Аолу
Жан-Эде Аолу
27
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
26
Томассон
Адриен Томассон
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Селс
Матс Селс
-
29
Аанеба
Исмаэль Аанеба
-
14
Прсич
Санин Прсич
-
11
Ленар
Димитри Ленар
-
18
Сиби
Махаме Сиби
-
8
Уорис
Маджид Уорис
-
28
Диалло
Хабиб Диалло
-
20
Зохи
Кевин Зохи
-
34
Adrian Lebeau
Adrian Lebeau
-
Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Прошлые матчи
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:00
Лорьян
3 : 1
Страсбур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:00
Лорьян
3
Страсбур
1
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
22:00
Лорьян
1 : 0
Страсбур
16.02.2008
16 февр. 2008
сб
22:00
Лорьян
1
Страсбур
0
01.09.2007
01 сент. 2007
сб
21:00
Страсбур
0 : 0
Лорьян
01.09.2007
01 сент. 2007
сб
21:00
Страсбур
0
Лорьян
0
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