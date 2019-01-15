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Кубок Англии
Сток Сити VS Шрусбери Таун
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Сток Сити - Шрусбери Таун: 15 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
2:3
Первый матч 1:1
Сток Сити - Шрусбери Таун: 15 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шрусбери Таун
Шрусбери
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
15 янв. 2019, 23:00 МСК
15.01.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сток Сити
мин
32
Федеричи
Адам Федеричи
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
12
Тимон
Джош Тимон
90
16
Адам
Чарли Адам
90
7
Инс
Томас Инс
90
22
Клукас
Самуэль Клукас
90
8
Этебо
Одженекаро Этебо
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
-
30
Эдвардс
Том Эдвардс
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
-
38
Вудс
Райан Вудс
-
9
Афобе
Беник Афобе
-
19
Бераино
Саидо Бераино
-
Шрусбери Таун
мин
8
Доэрти
Грег Доэрти
90
Запасные
2
Эммануэль
Джош Эммануэль
-
События
Матч окончен 2:3
Желтая карточка
Чарли Адам
63'
Желтая карточка
Одженекаро Этебо
33'
Желтая карточка
Одженекаро Этебо
33'
Желтая карточка
Одженекаро Этебо
33'
Желтая карточка
Одженекаро Этебо
33'
Прошлые матчи
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
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