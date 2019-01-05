Шрусбери Таун - Сток Сити: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:1
Первый матч 3:2

Шрусбери Таун - Сток Сити: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Крауч 78
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2019, 15:30 МСК
5.01.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Шрусбери Таун
мин
8
Доэрти
Грег Доэрти
90
Запасные
1
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
-
2
Эммануэль
Джош Эммануэль
-
Сток Сити
мин
32
Федеричи
Адам Федеричи
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
30
Эдвардс
Том Эдвардс
90
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
7
Инс
Томас Инс
90
22
Клукас
Самуэль Клукас
90
8
Этебо
Одженекаро Этебо
90
9
Афобе
Беник Афобе
90
19
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
-
23
Мартина
Куко Мартина
-
25
Крауч
Питер Крауч
78'
-
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
-

События

Матч окончен 1:1
78'
ГОЛ! 0:1
Питер Крауч

Прошлые матчи

15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1

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