Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 74
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
22 нояб. 2009, 19:00 МСК
22.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
57
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
74'
74'
84
0
Битти
Джеймс Битти
57
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Шанли
Тунджай Шанли
Портсмут
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
80
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Диндан
Аруна Диндан
73
0
Кану
Нванкво Кану
90
Запасные
0
Ниеми
Антти Микко Ниеми
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Смит
Томми Смит
0
Вебер
Данни Вебер