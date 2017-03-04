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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 29
Арнаутович 42
2:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
4 марта 2017, 18:00 МСК
4.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
33
Грант
Ли Грант
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
87
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
25
Крауч
Питер Крауч
79
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
29'
42'
29', 42'
65
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
2
Бардсли
Филлип Бардсли
16
Адам
Чарли Адам
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
9
Бераино
Саидо Бераино
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
2
Фабио
Фабио
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
8
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
75
37
Траоре
Адама Траоре
90
29
Жестеде
Руди Жестеде
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
45
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
17
Барраган
Антонио Барраган
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
34
Форшоу
Адам Форшоу
27
Гедиура
Адлан Гедиура
10
Негредо
Альваро Негредо
18
Стуани
Кристиан Стуани