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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
25 сент. 2011, 21:00 МСК
25.09.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
72
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
72
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ново
Начо Ново
33
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Касес
Начо Касес
0
Сангой
Гастон Сангой
Расинг
мин
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
76
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
53
0
Акоста
Лаутаро Акоста
22
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Барба
Осмар Барба
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Стуани
Кристиан Стуани