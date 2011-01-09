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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Арнолен 30
Кастро 90
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
9 янв. 2011, 19:00 МСК
9.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
-
Арнолен
Грегори Арнолен
30'
30'
90
0
Аркас
Рамон Аркас
80
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
71
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Боладо
Иван Боладо
60
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Ариэль
Ариэль
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90'
90'
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
57
0
Касес
Начо Касес
90
0
Ново
Начо Ново
57
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Сангой
Гастон Сангой