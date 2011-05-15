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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 44
Ново 52
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 32
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
15 мая 2011, 22:00 МСК
15.05.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Састре
Рафаэль Састре
65
0
Кастро
Диего Кастро
85
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
44'
44'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Ново
Начо Ново
52'
52'
70
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Лора
Альберто Лора
0
Каштру
Андре Каштру
0
Моран
Луис Моран
Расинг
мин
0
Тато
Тато
78
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
32'
32'
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
71
0
Луке
Хулиан Луке
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
58
0
Боладо
Иван Боладо
90
Запасные
0
Перес
Франсис Перес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Ариэль
Ариэль