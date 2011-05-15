Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 44
Ново 52
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 32
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
15 мая 2011, 22:00 МСК
15.05.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Састре
Рафаэль Састре
65
0
Кастро
Диего Кастро
85
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
44'
44'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Ново
Начо Ново
52'
52'
70
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Лора
Альберто Лора
0
Каштру
Андре Каштру
0
Моран
Луис Моран
Расинг
мин
0
Тато
Тато
78
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
32'
32'
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
71
0
Луке
Хулиан Луке
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
58
0
Боладо
Иван Боладо
90
Запасные
0
Перес
Франсис Перес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Ариэль
Ариэль