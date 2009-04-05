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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 54
Колса 89
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
5 апр. 2009, 22:00 МСК
5.04.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Матео
Кике Матео
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
75
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
83
0
Моран
Луис Моран
75
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Камара
Рауль Камара
0
Камачо
Диего Камачо
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Луис Фернандес
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Люксен
Петер Люксен
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
54'
54'
85
0
Перейра
Хонатан Перейра
79
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Колса
Гонсало Колса
89'
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Тчите
Мохамед Тчите