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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 74
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 42
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
25 февр. 2012, 20:00 МСК
25.02.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
78
0
Мунитис
Педро Мунитис
61
0
Акоста
Лаутаро Акоста
78
0
Стуани
Кристиан Стуани
74'
74'
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Луке
Хулиан Луке
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кеннеди
Кеннеди
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Орфила
Педро Орфила
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
67
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кармело
Кармело
57
0
Баррал
Давид Баррал
42'
42'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
78
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Менди
Формос Менди
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой