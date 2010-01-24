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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Геихо 44
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
24 янв. 2010, 19:00 МСК
24.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
71
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
66
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
76
0
Моран
Луис Моран
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Морал
Тони Морал
63
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
77
0
Геихо
Алекс Геихо
44'
44'
68
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Марио
Марио
0
Хиско
Хиско
0
Мунитис
Педро Мунитис