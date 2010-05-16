Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 35
Тчите 54
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
16 мая 2010, 20:00 МСК
16.05.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Арана
Мануэль Арана
67
0
Тчите
Мохамед Тчите
35'
54'
35', 54'
66
0
Боладо
Иван Боладо
82
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Барба
Осмар Барба
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Смилянич
Милан Смилянич
90
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Кармело
Кармело
55
0
Сесилия
Педро Сесилия
90
0
Баррал
Давид Баррал
59
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Наварро
Борха Наварро
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Орфила
Педро Орфила
0
Моран
Луис Моран
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо