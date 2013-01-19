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Лига 1
Сошо VS Реймс
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Сошо - Реймс: 19 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:0
Сошо - Реймс: 19 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
19 янв. 2013, 18:00 МСК
19.01.2013, 18:00 МСК
суббота
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События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Реймс
0 : 1
Сошо
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Реймс
0
Сошо
1
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
21:00
Сошо
0 : 2
Реймс
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
21:00
Сошо
0
Реймс
2
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Сошо
1 : 0
Реймс
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Сошо
1
Реймс
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Сошо
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
21:00
Реймс
1
Сошо
0
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