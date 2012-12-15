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Лига 1
Сошо VS Брест
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Сошо - Брест: 15 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:2
Сошо - Брест: 15 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
15 дек. 2012, 22:00 МСК
15.12.2012, 22:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
Брест
0 : 2
Сошо
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:00
Брест
0
Сошо
2
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:00
Сошо
1 : 2
Брест
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:00
Сошо
1
Брест
2
31.03.2012
31 марта 2012
сб
20:00
Сошо
2 : 1
Брест
31.03.2012
31 марта 2012
сб
20:00
Сошо
2
Брест
1
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
19:00
Брест
2 : 0
Сошо
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
19:00
Брест
2
Сошо
0
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
2
Брест
1
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1
Сошо
1
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
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#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
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Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10