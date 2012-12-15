Сошо - Брест: 15 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:2

Сошо - Брест: 15 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2012, 22:00 МСК
15.12.2012, 22:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
Брест
0 : 2
Сошо
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:00
Брест
0
Сошо
2
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Сошо
1 : 2
Брест
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:00
Сошо
1
Брест
2
31.03.2012 31 марта 2012 сб 20:00
Сошо
2 : 1
Брест
31.03.2012 31 марта 2012 сб 20:00
Сошо
2
Брест
1
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 19:00
Брест
2 : 0
Сошо
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 19:00
Брест
2
Сошо
0
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
2
Брест
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Брест
1
Сошо
1

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