Реймс - Нант: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
1:0

Реймс - Нант: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
17 марта 2019, 17:00 МСК
17.03.2019, 17:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1
Реймс
2
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3
Нант
2
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Нант
1 : 0
Реймс
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:00
Нант
1
Реймс
0
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Реймс
1 : 0
Нант
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Реймс
1
Нант
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Нант
0 : 0
Реймс
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:00
Нант
0
Реймс
0
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Реймс
2 : 1
Нант
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Реймс
2
Нант
1
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Нант
1 : 0
Реймс
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Нант
1
Реймс
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:00
Реймс
3 : 1
Нант
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:00
Реймс
3
Нант
1
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Нант
1 : 1
Реймс
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 21:00
Нант
1
Реймс
1
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 22:00
Нант
0 : 0
Реймс
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 22:00
Нант
0
Реймс
0
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Нант
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:00
Реймс
0
Нант
0

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