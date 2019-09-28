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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Шавалерен 17
1:2
Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 19
Бальде 48
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
28 сент. 2019, 21:00 МСК
28.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
17'
17'
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
13
Камара
Ассан Камара
8
Кутеса
Дерек Кутеса
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
19
Нкада
Тимоти Нкада
Дижон
мин
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
17
Бальде
Мама Бальде
48'
48'
90
8
Сумаре
Бриан Сумаре
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
19'
19'
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
5
Кулибали
Сену Кулибали
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
10
Перейра
Матеус Перейра