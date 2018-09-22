Реймс - Дижон: 22 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
0:0

Реймс - Дижон: 22 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
22 сент. 2018, 21:00 МСК
22.09.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
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Составы

Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
3
Конан
Конан
90
8
Мартен
Марвин Мартен
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
12
Чаваррия
Пабло Чаваррия
90
Запасные
1
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
19
Фонтейн
Томас Фонтейн
-
15
Метанир
Ромен Метанир
-
24
Кафаро
Матье Кафаро
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
17
Ндом
Али Ндом
-
18
Уден
Реми Уден
-
Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
6
Киман
Лоран Киман
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
5
Хаддади
Уссама Хаддади
90
25
Кулибали
Сену Кулибали
90
8
Абид
Мехди Абид
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
14
Мари
Жордан Мари
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
9
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
-
18
Ямбере
Седрик Ямбере
-
19
Росье
Валентен Росье
-
10
Слити
Наим Слити
-
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
-
23
Кейта
Жюль Кейта
-
29
Жанно
Бенжамин Жанно
-

События

Матч окончен 0:0
58'
Желтая карточка
Мехди Абид
Желтая карточка
Мусса Думбия
32'

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0
Реймс
1
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0
Дижон
0
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1
Дижон
2
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Дижон
1
Реймс
1
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Дижон
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Реймс
0
Дижон
0

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