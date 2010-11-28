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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 61
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
28 нояб. 2010, 19:00 МСК
28.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
61'
61'
88
0
Боладо
Иван Боладо
73
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Барба
Осмар Барба
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Ариэль
Ариэль
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
81
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Демарец
Ив Демарец
58
0
Альварес
Пабло Альварес
70
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Рочела
Давид Рочела
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя