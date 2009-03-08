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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 25
Рики 51
Лафита 59
Рики 60
Верду 68
5:3
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Перейра 1
Жигич 33
Беррокаль 79
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
8 марта 2009, 19:00 МСК
8.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
46
0
Лауре
Лауре
90
0
Писку
Писку
90
0
Лафита
Анхель Лафита
59'
59'
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
46
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
25'
25'
90
0
Верду
Хоан Верду
68'
68'
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
57
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Колотто
Диего Колотто
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Рики
Рики
51', 60'
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Серрано
Оскар Серрано
63
0
Люксен
Петер Люксен
63
0
Ласен
Мехди Ласен
70
0
Жигич
Никола Жигич
33'
33'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
1'
1'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Колса
Гонсало Колса
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Беррокаль
Жезус Беррокаль
79'