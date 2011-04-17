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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лассад 45
Хиско 49
2:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
17 апр. 2011, 18:00 МСК
17.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Томас
Антонио Томас
68
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Хиско
Хиско
49'
49'
63
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
45'
45'
86
Запасные
0
Ману
Ману
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Адриан
Адриан
0
Санд
Хосе-Густаво Санд
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Сисма
Доминго Сисма
61
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Боладо
Иван Боладо
58
0
Ариэль
Ариэль
46
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Луке
Хулиан Луке
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос