Матч завершен
Расинг
Сантандер
1:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
6 апр. 2008, 18:00 МСК
6.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы