Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
19 окт. 2008, 18:00 МСК
19.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы