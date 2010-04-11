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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 1
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Морал 84
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
11 апр. 2010, 18:00 МСК
11.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
64
0
Рики
Рики
1'
1'
81
0
Адриан
Адриан
68
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
58
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
69
0
Тчите
Мохамед Тчите
58
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Морал
Тони Морал
84'
0
Хиско
Хиско
0
Боладо
Иван Боладо