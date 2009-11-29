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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лопо 76
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
29 нояб. 2009, 19:00 МСК
29.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Серрано
Оскар Серрано
68
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
46
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
0
Геихо
Алекс Геихо
75
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
76'
76'
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Миста
Миста
64
0
Рики
Рики
89
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
38
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Адриан
Адриан