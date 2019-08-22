Матч завершен
Партизан
Белград
Тошич 84
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 22:00 МСК
22.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
7
Тошич
Зоран Тошич
84'
84'
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
9
Садик
Умар Садик
90
19
Шчекич
Александар Шчекич
90
5
Вуячич
Игор Вуячич
90
Запасные
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
6
Натхо
Бибрас Натхо
11
Асано
Такума Асано
51
Ожегович
Огнен Ожегович
Мольде
мин
7
Эйкрем
Магнус Эйкрем
90
5
Форрен
Вегар Форрен
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
19
Хестад
Эйрик Хестад
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
90
Запасные
9
Мострем
Маттиас Мострем