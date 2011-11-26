Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Чендлер 14
1:0
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 17:30 МСК
26.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
14'
14'
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
75
0
Хегелер
Йенс Хегелер
89
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Амедик
Мартин Амедик
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Орбан
Вилли Орбан
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
67
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
78
0
Кирх
Оливер Кирх
78
0
Куемаха
Дорже Куемаха
90
0
Шехтер
Итай Шехтер
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Пецос
Танос Пецос
0
Фортунис
Константинос Фортунис
0
Вальх
Клеменс Вальх
0
Немец
Адам Немец