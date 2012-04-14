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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 43
Пекхарт 73
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Яхья
Антар Яхья
85
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
46
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
59
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Хайнц
Доминик Хайнц
0
Пецос
Танос Пецос
0
Вагнер
Сандро Вагнер
0
Вутен
Эндрю Вутен
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
43'
43'
85
0
Франтц
Майк Франтц
60
0
Мак
Роберт Мак
69
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
73'
73'
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер