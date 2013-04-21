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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Гайс 27
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
21 апр. 2013, 18:30 МСК
21.04.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
46
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
45
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
75
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Франтц
Майк Франтц
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Мак
Роберт Мак
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Полтер
Себастьян Полтер
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
61
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Пак
Юн-Бин Пак
61
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
27'
27'
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
83
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Собич
Лассе Собич
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Пецос
Танос Пецос
0
Пледль
Томас Пледль
0
Нете
Кристофер Нете
0
Аземи
Илир Аземи