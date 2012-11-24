Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
46
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
66
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Краус
Кевин Краус
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Пецос
Танос Пецос
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Эду
Эду
0
Аземи
Илир Аземи
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
75
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
39
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
46
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Балич
Ханно Балич
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Нганкам
Россел Нганкам