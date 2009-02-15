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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нумансия
Сория
0:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Адурис 22
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
15 февр. 2009, 19:00 МСК
15.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
77
0
Димас
Дельгадо Димас
62
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Брит
Горка Брит
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
77
0
Варела
Фернандо Варела
78
0
Адурис
Ариц Адурис
22'
22'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Хосеми
Хосеми
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Вебо
Пьер Вебо
0
Кейта
Алхассане Кейта